Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Галицкой площади во Львове открыли фонтан, посвященный Герою Украины Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи) и всем добровольцам российско-украинской войны.

Видео по открытию фонтана опубликовал в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

С инициативой почтить память Да Винчи выступил его друг Всеволод Кожемяк.

"Я давно дружил с Дмитрием и считаю, что он не просто человек. Он - это явление для Украины, поэтому я позвонил по телефону мэру Львова и предложил увековечить имя человека, который наверняка будет иметь свои страницы в школьном учебнике. Надо понимать, что у нас есть свои герои не только в истории, которая была, но и в новейшей истории", - рассказал он.

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Также слово взяли любимая Дмитрия Алина Михайлова и городской голова Львова Андрей Садовый. Участие в церемонии приняли три родных сестры Дмитрия.

"Теперь во Львове первое место для встреч для меня - у Да Винчи… Считаю, что все города, которые защищал выдающийся герой борьбы за независимость, выдающийся доброволец, должны отметить его память. Львов показал очень достойный и высокий пример", - пишет Бутусов.

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Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

На войне Дмитрий с 18 лет туда попал сразу после Революции Достоинства. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, после выздоровления вернулся на фронт. До начала полномасштабного вторжения был добровольцем, затем вступил в ВСУ. Восемь лет готовился сам и готовил других к "великой" войне.

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С самого начала полномасштабного вторжения, как рассказывал Дмитрий Коцюбайло в интервью, он защищал Украину на запорожском и киевском направлении. Потом были днепровское и херсонское направления, а затем Луганщина.

30 ноября 2021 года Дмитрий Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2022 году получил звание младшего лейтенанта.

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта на Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.