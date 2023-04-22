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Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Галицкой площади во Львове открыли фонтан, посвященный Герою Украины Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи) и всем добровольцам российско-украинской войны.

Видео по открытию фонтана опубликовал в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

С инициативой почтить память Да Винчи выступил его друг Всеволод Кожемяк.

"Я давно дружил с Дмитрием и считаю, что он не просто человек. Он - это явление для Украины, поэтому я позвонил по телефону мэру Львова и предложил увековечить имя человека, который наверняка будет иметь свои страницы в школьном учебнике. Надо понимать, что у нас есть свои герои не только в истории, которая была, но и в новейшей истории", - рассказал он.

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Также слово взяли любимая Дмитрия Алина Михайлова и городской голова Львова Андрей Садовый. Участие в церемонии приняли три родных сестры Дмитрия.

"Теперь во Львове первое место для встреч для меня - у Да Винчи… Считаю, что все города, которые защищал выдающийся герой борьбы за независимость, выдающийся доброволец, должны отметить его память. Львов показал очень достойный и высокий пример", - пишет Бутусов.

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Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 01
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 02
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 03
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 04
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 05
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 06
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 07
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 08
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 09

Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

На войне Дмитрий с 18 лет туда попал сразу после Революции Достоинства. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, после выздоровления вернулся на фронт. До начала полномасштабного вторжения был добровольцем, затем вступил в ВСУ. Восемь лет готовился сам и готовил других к "великой" войне.

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С самого начала полномасштабного вторжения, как рассказывал Дмитрий Коцюбайло в интервью, он защищал Украину на запорожском и киевском направлении. Потом были днепровское и херсонское направления, а затем Луганщина.

30 ноября 2021 года Дмитрий Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2022 году получил звание младшего лейтенанта.

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта на Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Вічна Світла Пам'ять Герою України Дмитру Коцюбайло Да Вінчи ❤️💙💛🙏! Слава всім Героям України
  • 5 копійок
    Незабаром ЗЕ припнеться до Львова щоб побігати по фонтану, як бігав в Маріуполі. Це ж для нього саме те що треба.
  • Amber
    Світла Памʼять Герою нашоі краіни 😪😪😪
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