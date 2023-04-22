Украинские воины попали дроном по технике оккупантов: минус еще три машины. ВИДЕО
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Бойцы ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили две вражеские машины вместе с украденным оккупантами трактором. Операторам беспилотника удалось ликвидировать технику захватчиков вместе с его экипажем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На записи, сделанной дроном-камикадзе, можно заметить, что враг не ожидал атаки, ведь спокойно передвигался по полю.