Украинские воины попали дроном по технике оккупантов: минус еще три машины. ВИДЕО

Бойцы ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили две вражеские машины вместе с украденным оккупантами трактором. Операторам беспилотника удалось ликвидировать технику захватчиков вместе с его экипажем.