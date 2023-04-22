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Украинские воины попали дроном по технике оккупантов: минус еще три машины. ВИДЕО

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Бойцы ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили две вражеские машины вместе с украденным оккупантами трактором. Операторам беспилотника удалось ликвидировать технику захватчиков вместе с его экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На записи, сделанной дроном-камикадзе, можно заметить, что враг не ожидал атаки, ведь спокойно передвигался по полю.

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Топ комментарии

  • Fish Man
    Трахтаріст в а)(уї
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    за трактор і тракторіста жирний лайк
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Па многочісленним просьбам аднапалчан передайом любимую песню усопшего и желаєм єму крєпкого здоровья.
    Пєсєнка пра трактор.
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