Спецназовцы попали FPV-дроном по оккупантам: минус два захватчика. ВИДЕО

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ликвидировали двоих оккупантов благодаря FPV-дрону. Беспилотник подлетел вплотную к окопу, в котором скрывались русские захватчики. Спастись захватчикам не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования FPV-дрона была опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел, к того не ждавшим, российским солдатам.

"FPV-дрон подразделения "Глаза Возмездия" насаждает новое выражение - "как дрон на голову", - отметили в сообщении к видеоролику украинские военные.

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