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Украинцам запретили выходить с желто-голубым флагом на чемпионате мира. ВИДЕО

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Спортсменка Виктория Урсатий, представляющая Украину на Чемпионате мира по бальным танцам в Молдове, не смогла выйти на церемонию представления с флагом нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсменка попыталась уговорить организаторов разрешить ей выйти с желто-голубым флагом, объясняя, что в Украине продолжается война, но все оказалось бесполезным. Об этом Виктория Урсатий рассказала в соцсети.

"Уважаемые друзья, если вы не знаете, как нас встречают в других странах, то нас на мировом чемпионате в Молдове, в Кишиневе, с флагом родной Украины не выпустили на представление стран. Мы сказали, что без флага не пойдем, а нам ответили -  не выходите", - поделилась спортсменка.

К слову, по условиям конкурса, прописанным документально, нельзя выходить с флагами на награждение, а не на церемонию представления стран.

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Топ комментарии

  • igor shmatko
    Це як? Хто не дозволив? Ім'я цих підорів!
  • Сергій Шешеня
    Ты слышал звон, да не знаешь, где он?) Именно на церемонию представления ее и не пустили. То есть организаторы нарушили собственные правила.

    "Спортсменка Вікторія Урсатій, яка представляє Україну на Чемпіонаті світу з бальних танців у Молдові, не змогла вийти на ЦЕРЕМОНІЮ ВИСТАВИ із прапором нашої країни. "
  • Yurka Gagarin
    не плачь доченька,твари не стоят твоих слёз.Слава Украине!!! самый красивый флаг в мире
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