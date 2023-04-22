В Белгороде обнаружили еще один "взрывоопасный предмет". Эвакуируют более 3 тыс. человек. ВИДЕО

В Белгороде, почти рядом с местом взрыва упавшей с российского самолета бомбы, обнаружили еще один "взрывоопасный предмет".

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, саперы обнаружили взрывоопасный предмет.

"Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому необходима помощь по временному размещению, она будет предоставлена", - уверяет он.

Он также отмечает, что будут организованы 2 пункта сбора, в которые подадут 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения.

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