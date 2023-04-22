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Последнее интервью экс-нардепа Барны снято за несколько дней до его гибели на фронте: "Войну мы выигрываем, у нас нет другого выхода". ВИДЕО

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В сети опубликовали последнее интервью недавно погибшего на фронте экс-нардепа Олега Барны.

Интервью было записано за несколько дней до гибели экс-нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Олег Барна рассказал, что в гражданской жизни он был учителем физики, математики и защиты отечества в одной из школ Тернопольской области. Народным депутатом он был в период с 2014 по 2019 год.

По словам Барны, с 2008 года он снят с военного учета в связи с инвалидностью (перелом таза, шурупы на всю жизнь, ранения и контузия на Майдане), он пошел добровольцем воевать. За день до начала полномасштабного вторжения России он был на эфире в Киеве и поздно вечером возвращался домой. А в 4:00 родственники из Харьковской области позвонили по телефону экс-нардепу и сообщили, что по ним летят российские ракеты.

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"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?" Я говорю: "Хорошо". А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок, и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал Олег Барна.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Вічна пам'ять справжньому народному обранцю.
  • Світлана febb5df7
    Героям Слава! Царство небесне і Вічна пам"ять!
  • Сеня Тузик
    Ніколи не був прихильником Олега, а зараз серце щемить за ним((
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