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Перестрелка между "вагнеровцем" и украинским бойцом под Бахмутом. ВИДЕО

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Наши бойцы показали, как проходил бой украинского штурмовика с захватчиком под Бахмутом. Окопные бои за город продолжаются: нашим воинам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось ликвидировать очередного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно увидеть как идет перестрелка и перебрасывание гранатами между бойцом 3-й роты 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и "вагнеровцем". Позже победа все же достается украинскому воину – ему удается сблизиться с противником и ликвидировать его.

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Напомним, Бахмут в Донецкой области – одна из самых горячих точек фронта. Украинские бойцы и дальше мужественно держат оборону города и защищают его от нашествия российских захватчиков.

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Топ комментарии

  • Сергей Олейник 9efac242
    аж вата по вылетала!
  • Дмитрий Курепин
    Тебя бы туда, Ты бы показал, как экономить боекомплект.
  • Per Sil
    Молодці.
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