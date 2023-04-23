Перестрелка между "вагнеровцем" и украинским бойцом под Бахмутом. ВИДЕО

Наши бойцы показали, как проходил бой украинского штурмовика с захватчиком под Бахмутом. Окопные бои за город продолжаются: нашим воинам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось ликвидировать очередного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи можно увидеть как идет перестрелка и перебрасывание гранатами между бойцом 3-й роты 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и "вагнеровцем". Позже победа все же достается украинскому воину – ему удается сблизиться с противником и ликвидировать его.

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Напомним, Бахмут в Донецкой области – одна из самых горячих точек фронта. Украинские бойцы и дальше мужественно держат оборону города и защищают его от нашествия российских захватчиков.

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