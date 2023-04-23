Инженер из Турции исполнил Государственный Гимн Украины. ВИДЕО
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Турецкий инженер спел на новой станции метро в Стамбуле гимн Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.
Дуже зворушливо! Дякуємо!
Респект і подяка інженеру Турціі 👍🏼🙏🏼❤️
Щиро дякуємо !
добра заздрість, коли бачиш створену людськими руками новобудову, а не руйнацію міст орками
процвітання тобі Туреччино !
після Перемоги розквітне й Україна !