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Инженер из Турции исполнил Государственный Гимн Украины. ВИДЕО

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Турецкий инженер спел на новой станции метро в Стамбуле гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.

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Топ комментарии

  • Світлана febb5df7
    Дуже зворушливо! Дякуємо!
  • Amber
    Респект і подяка інженеру Турціі 👍🏼🙏🏼❤️
  • Алекс Мышкевич
    Щиро дякуємо !

    добра заздрість, коли бачиш створену людськими руками новобудову, а не руйнацію міст орками

    процвітання тобі Туреччино !
    після Перемоги розквітне й Україна !
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