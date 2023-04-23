Каждый день тишины в тылу добывается нашими воинами в ежедневных жестоких боях на передовой, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам в видеоформате вечером 23 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

"Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе – повсюду, где сейчас более-менее уже тихо, повсюду, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно.

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сич", десантники нашей "семьдесятдевятки" – спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие!

80-я бригада ДШВ, спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы, спасибо за стойкость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины!

Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою! Слава нашему прекрасному народу!" - отметил Зеленский.

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