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Пропагандист Соловьев собирается наказать балтийские страны: "Эти нацисты 9 Мая запрещают праздновать". ВИДЕО

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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает начать "денацификацию" балтийских стран, не дожидаясь завершения "спецоперации" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьева разозлил запрет в Латвии проведение публичных мероприятий 9 мая.

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Напомним, что сейм Латвии 20 апреля в двух чтениях в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы. По закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий необходимо разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения. В аннотации к закону отмечается, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

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Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    ******* воно ж не мішки тягати, чи не так? Село 8 років захопити не можете, анало говнєти недороблені. Куди вам пхатися. Ділдів на палці йди носи, чучело. Денацифікатор ****.
  • FT FT
    Ох уж етот прокляты 3апад, мешает соловьеву деда на палку насадить
  • Алекс Скела
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