Пропагандист Стешин угрожает армянам коллективной ответственностью: "Готовы Путина отправить в международный суд? Совместные учения с НАТО? Чудесная страна Армения". ВИДЕО
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Российский пропагандист Дмитрий Стешин угрожает армянам коллективной ответственностью за заявление о готовности передать президента РФ Владимира Путина в международный суд и планирование совместных учений со странами НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Стешин заявил, что народ Армении ответственен за действия своего правительства, ведь именно на волне протестов нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян одержал победу на выборах.