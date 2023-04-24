Пропагандист Стешин угрожает армянам коллективной ответственностью: "Готовы Путина отправить в международный суд? Совместные учения с НАТО? Чудесная страна Армения". ВИДЕО

Российский пропагандист Дмитрий Стешин угрожает армянам коллективной ответственностью за заявление о готовности передать президента РФ Владимира Путина в международный суд и планирование совместных учений со странами НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Стешин заявил, что народ Армении ответственен за действия своего правительства, ведь именно на волне протестов нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян одержал победу на выборах.

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