Украинские военные эвакуируют раненых сослуживцев с поля боя: "У нас тяжелый! Продержись пять минут! Поехали, пацаны!". ВИДЕО
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Украинские военные опубликовали фрагменты эвакуации своих раненых сослуживцев с поля боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, сняты моменты эвакуации раненых в разное время и при разных обстоятельствах, но все они из 3-й ОШБ.
"1-й механизированный батальон 3-й ОШБр показал тяжелые кадры по эвакуации своих раненых", - говорится в комментарии к видео.