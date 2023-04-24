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Уничтожение новейшего вражеского комплекса РЭБ "Стриж-3". ВИДЕО

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Бойцы сводной тактической группы "Адам" и аэроразведчики 128-й бригады ТРО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Стриж-3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на российскую РЭБ опубликована в соцсетях. Кроме того, на записи зафиксирован момент ликвидации вражеского минометного расчета.

"Стриж-3" – это новейшая мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

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Топ комментарии

  • Милен Петров
    "Стриж-3" - це новітня мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів. Джерело: https://censor.net/ua/v3414028

    Оказалось шо Стриж не виявлив дрон, которы наводит на него арта. Питання - як Стриж захищает вид дронив ? Дрон стоит, смотрит на Стриж з удивлением.
  • Юрій Ан 612fed4e
    В нього настільки вузький частотний діапазон, що більшість дронів хрен на нього ложили.
  • Sergio Li
    Дрон висел на большом расстоянии и разведка проводилась на максимально возможном увеличении. Если бы полетели делать сброс на позиции, то дрон, скорее всего, был бы потерян. Сейчас пойдет "зеленка" обнаруживать такие штуки будет труднее.
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