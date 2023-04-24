Уничтожение новейшего вражеского комплекса РЭБ "Стриж-3". ВИДЕО
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Бойцы сводной тактической группы "Адам" и аэроразведчики 128-й бригады ТРО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Стриж-3".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на российскую РЭБ опубликована в соцсетях. Кроме того, на записи зафиксирован момент ликвидации вражеского минометного расчета.
"Стриж-3" – это новейшая мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.