Бойцы 45-й артбригады уничтожают российский танк и его экипаж на бахмутском направлении. ВИДЕО
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Артиллеристы 45-й бригады уничтожили российский танк и его экипаж на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на российский танк артиллеристы опубликовали в соцсетях. На записи сняты несколько прямых попаданий во вражеский танк и попытки вражеских танкистов эвакуировать своего раненого и убежать от прицельного огня украинских военных.
"45 ОАБр. Минус танк. Бахмутское направление!" - отмечают в сообщении артиллеристы.