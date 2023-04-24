Снайпер ССО с позывным Рапира уничтожил четырех оккупантов за одну ночь. ВИДЕО

Снайпер "Рапира" из 8-го отдельного полка спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича ликвидировал за одну боевую ночь четырех оккупантов вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов украинского воина опубликована в соцсетях.

"Кадры работы "Призраков Бахмута". Еще одна продуктивная ночь - минус 4 оккупанта, если бы ближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить. Снайпер Сил специальных операций с позывным "Рапира", - отмечается в комментарии к публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Снайпер уничтожает оккупанта. ВИДЕО