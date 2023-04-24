Снайпер ССО с позывным Рапира уничтожил четырех оккупантов за одну ночь. ВИДЕО
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Снайпер "Рапира" из 8-го отдельного полка спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича ликвидировал за одну боевую ночь четырех оккупантов вблизи Бухмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов украинского воина опубликована в соцсетях.
"Кадры работы "Призраков Бахмута". Еще одна продуктивная ночь - минус 4 оккупанта, если бы ближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить. Снайпер Сил специальных операций с позывным "Рапира", - отмечается в комментарии к публикации.