"Навсегда на танцевальном паркете": Комьюнити "Dance Dreamers" посвятило акцию детям-танцорам, погибшим в результате российской агрессии. ВИДЕО

В футболках с надписью "Forever on the dancefloor" (Навсегда на танцевальном паркете) дети-спортсмены поедут на Блэкпульский танцевальный фестиваль в Великобритании.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал чемпион Украины по бальным танцам, хореограф Антон Нестерко.

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Акцию организовало танцевальное коммьюнити "Dance Dreamers".

"Они пол года назад делали подобную акцию и подготовили всей танцевальной команде Украины, которая выезжала за границу на соревнования, футболки о том, что в Украине война продолжается. Это была очень масштабная акция, ее даже отметило правительство Великобритании. В этот раз они подготовили такую же акцию на Блэкпульский танцевальный фестиваль.

Посвятили эту акцию детям-танцовщикам, погибшим при обстреле. На футболках написаны имена детей и "Навсегда на танцевальном паркете" (Forever on the dancefloor). Это определенная отсылка, как для погибших воинов делают "Навсегда в строю", - отметил Нестерко.

На футболках - имена Марии Лебедь, Дарьи Курдель, Даниила Бондаренко, Антона Слебы, Николая Кондратюка и Дмитрия Кубаты. Они погибли в результате российской агрессии.

На оборотной стороне написано "Танцы не вне политики".

Блэкпульский танцевальный фестиваль состоится в городе Блэкпул (Великобритания) в мае. Турниру уже около 100 лет. В этом году на фестиваль Украины поедут только дети.

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