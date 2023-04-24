БТР-4 "Буцефал" украинского производства форсирует реку. ВИДЕО

БТР-4 "Буцефал" украинского производства без проблем форсировал водную преграду в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, демонстрирующая возможности украинской бронемашины, бойцы опубликовали в соцсетях.

"Украинский БТР-4 "Буцефал" без проблем форсирует водную преграду", - говорится в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

БТР-4 "Буцефал" (англ. BTR-4 "Bucephalus") – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер (БТР) с колесной формулой 8×8, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ГП ХКБМ), производится на заводе имени Малышева. БТР-4 "Буцефал" предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою. БТР используют для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в разных условиях, в частности, в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР может являться базовой машиной для оснащения специальных подразделений быстрого реагирования и морской пехоты. БТР-4 может выполнять поставленные задачи круглосуточно, в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур воздуха от -40 до +55 °C.

Смотрите: Боевая работа экипажа БТР-4Е "Буцефал" в Бахмуте. ВИДЕО