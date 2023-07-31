"Все работают на солдата, выполняющего задание", - командир 10 ОМПБ 59-й бригады "Феникс". ВИДЕО

Подготовка украинских воинов к выполнению боевых задач - одна из наиболее актуальных вопросов в современном украинском войске. И боевой подготовке уделяется особое внимание, ведь ошибки одного штурмовика могут стоить жизни не только ему, но и его побратимам.