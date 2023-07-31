Зеленский об ударе рашистов по Кривому Рогу: Последние дни враг упорно бьет по городам, террор нас не запугает. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по дому в Кривом Роге.

Как передает Цензор.НЕТ, глава государства также обнародовал видео с места удара.

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"Понедельник утром. Регионы Украины под обстрелами окупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал, что уже провел разговоры с МВД и СБУ.

"Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами. Известно об 1 погибшем.

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