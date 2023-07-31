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"Я очконул. Сидел в окопе и не стрелял. Ноги взрывом переломало. Полтора дня лежал. Наших человек 10 "двухсотых", - российский пленный. ВИДЕО

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Это Перепелица Валерий Викторович. Ему 33 года. Сам из Якутии, рядовой 83-й дивизии ДШВ, помощник пулеметчика. Его мобилизовали 29 сентября в прошлом году. Говорит, что пошел на войну, потому что могли посадить на 5 лет.

Сначала ему говорили, что уходит на 3 месяца, потом на 6 месяцев и будет стоять на второй линии. Он понял, что ему наврали уже под Бахмутом. Тогда они впервые под Клищиевкой попали под удары нашей артиллерии. У россиян были потери, они отошли, двое его сослуживцев бежали с позиций после артобстрела, остальные – 200. Он получил ранение и впоследствии попал в плен, чтобы выжить.

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Топ комментарии

  • Наталья Тамариск
    Бреше, що не стрілял...
  • Панас Стець 477f2171
    мразота кацапська. асимільований виродок.
  • Ziu Zou
    ага да, все они твари не стреляли и мирно стояли на блокпостах. твари
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