"Я очконул. Сидел в окопе и не стрелял. Ноги взрывом переломало. Полтора дня лежал. Наших человек 10 "двухсотых", - российский пленный. ВИДЕО

Это Перепелица Валерий Викторович. Ему 33 года. Сам из Якутии, рядовой 83-й дивизии ДШВ, помощник пулеметчика. Его мобилизовали 29 сентября в прошлом году. Говорит, что пошел на войну, потому что могли посадить на 5 лет.