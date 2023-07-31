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В Батуми полиция задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины. ВИДЕО

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Автобус с российскими туристами, прибывшими в Грузию на лайнере, протестующие забросали бутылками и яйцами.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

По информации журналистов с места происшествия, большинство пассажиров все еще находятся на борту корабля. Среди них – артисты, поддерживающие войну в Украине.

В МВД Грузии подтвердили задержание 9 участников акции. Среди задержанных в Батуми – гражданка Украины.

Напомним, 31 июля в порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    На фоні віджиму грузинських територій кацапами, дії грузин викликають блювотний рефлекс та презирство...
  • Pan Kotskyi
    Мабуть можливість продавати ********* в москві важливіша за якусь там територію.
  • Pan Kotskyi
    Шість "мужествєних джиґітав" на одну дівчину.
    Це так "па грузінскі".
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