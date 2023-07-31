В 5 утра 24 февраля Беларусь выпустила первые ракеты по Украине, - оператор "Искандера", дезертировавший из ВС РФ. ВИДЕО

Оператор ОТРК "Искандер" Камиль служил контрактником в ракетной части ВС РФ в Улан-Удэ. В конце 2021 г. их отправили в Беларусь. В 5 утра 24 февраля 2022 года он увидел первый пуск ракеты, улетевшей в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативный ВСУ.

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"В конце 2021 года мы отправились из Улан-Удэ на учебу в Беларусь. Ходили слухи среди солдат и офицеров, что мы едем на войну. Обсуждали, что там что-то на границе запланировано. Скорее всего, могут быть какие-то вооруженные стычки. И всем нужно быть готовыми к этому. Мы приехали в Беларусь, но фактически мы не участвовали в каких-либо учениях. Мы развернули лагерь на территории белорусского артиллерийского полигона, и там находились целый месяц", - рассказал он.

Также он рассказал о событиях 24 февраля 2022 года.

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"Утром 24 февраля в 5 утра был выполнен первый пуск. Все вокруг окрасилось в красный цвет. Ракета взлетела вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который должен был сменить на меня дежурство, и сказал, что началась война", – добавил он.

Днем 24 февраля на совещании с военными Александр Лукашенко сказал: "Мы здесь оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если нужно будет, если это будет нужно Беларуси и России, они будут".

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