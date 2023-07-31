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Пограничники ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении: "Я вижу его, бл#дь! На, п#дар, на, сука! Хавай у#бок!". ВИДЕО боя

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Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя пограничники опубликовали в соцсетях. Запись сделана камерой, закрепленной на амуниции украинского воина.

"Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" насыпают оккупантам на Лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат - более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобытков". Среди наших - без потерь", - говорится в комментарии к видео.

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  • Прощай немытая раССея
  • Komunalnyk
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  • Алекс Ростиков c7db590d
    Звуковий ряд просто чудовий, можна задійснювати як рингтон ...
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