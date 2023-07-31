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Грузины из подразделения "Черный орел" захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и взяли в плен двух российских оккупантов. ВИДЕО

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Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" зачистили одну из вражеских позиций вблизи Бахмута и взяли в плен двух оккупантов.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксированы пленные оккупанты.

"Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом. Воины отбили позицию россиян и взяли в плен несколько оккупантов. Буквально накануне подразделение "Черный орел" потеряло командира Ачико Деврисашвили, который погиб под Бахмутом. С февраля прошлого года в Украине погибли 45 грузинских бойцов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    Вічна пам'ять грузинам, які віддали своє життя за вільну Україну! Дякую нам брати грузини, нехай береже вас Господь!
  • Харьков Сумской
    А в Батумі більше не буде кацапських лайнерів.

  • Andry Moon
    А де відосік як відмудохоли руснявого туриста в Батумі?
    Там ше епічненько, - дятел заявляє що він "ускій і єтім гардітся", а далі просто істошні воплі і звуки піз#юлєй...
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