Минобороны Великобритании обнародовало кадры тренировок украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90. ВИДЕО
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Британское минобороны показало тренировку украинских артиллеристов-новобранцев на 155-мм САУ АС90.
Министерство обороны Великобритании поделилось кадрами тренировок украинских артиллеристов-новобранцев, передает Цензор.НЕТ.
"Программа подготовки является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", – говорится в сообщении оборонного ведомства.