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Пленный оккупант рассказал о жизни в России: "У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, газа нет, туалет на улице". ВИДЕО

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Мобилизованный якут, а ныне находящийся в плену Алексеев Рустам рассказал обо всех "преимуществах" жизни в России.

Видео рассказа российского захватчика опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, изо льда ее добываем. Газа нет. Туалет на улице. Зарплаты вообще не было. В банкомат вставлял карту. Там 0,00... Потом потерял эту карту", - рассказал пленный.

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Топ комментарии

  • Елена Мазуренко 922015eb
    Одна була забава - банкомат. Всунув-висунув, а там 000
  • 5 копійок
    .
  • УКРАЇНО4КА
    І це нещастя приперлось із рашки в Україну, щоб цивільно посрать... УРОД !!!
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