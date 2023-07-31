Пленный оккупант рассказал о жизни в России: "У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, газа нет, туалет на улице". ВИДЕО
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Мобилизованный якут, а ныне находящийся в плену Алексеев Рустам рассказал обо всех "преимуществах" жизни в России.
Видео рассказа российского захватчика опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, изо льда ее добываем. Газа нет. Туалет на улице. Зарплаты вообще не было. В банкомат вставлял карту. Там 0,00... Потом потерял эту карту", - рассказал пленный.