Зеленский о зерновом соглашении: "Украина очень четко сказала - мы готовы идти по "коридору". ВИДЕО
Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина очень четко сказала: мы готовы идти по "коридору" ("зерновому коридору". - Ред.). Есть соответствующие средства, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому "коридору" и такие вещи мы обсуждаем с партнерами", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только его первый шаг. Он не остановится на Украине.
"Он действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках (как блокировка "зернового коридора". - Ред.). Очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", - заявил Зеленский.
Напомним, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" 17 июля, Украина предложила продлить его уже без участия России.