Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. По состоянию на это время известно о шести погибших, и среди них – ребенок. Девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Шестьдесят девять человек пострадали. Десятки сейчас в больницах, среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.
По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.
И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме.
Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. Но отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", - сказал Зеленский.