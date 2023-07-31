Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 523-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. По состоянию на это время известно о шести погибших, и среди них – ребенок. Девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Шестьдесят девять человек пострадали. Десятки сейчас в больницах, среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.

По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.

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И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме.

Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. Но отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", - сказал Зеленский.

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