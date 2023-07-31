В Батуми избили российского туриста: "Вы че, бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВИДЕО
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Лайнер с российскими туристами второй раз за сутки прибыл в Батуми. Грузины снова устроили протест. Во время его проведения в толпе появился мужчина, который выкрикнул, что "гордится тем, что он россиянин". Как следствие, грузины не выдержали и избили его.
Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он росиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: "Я не оккупант, у меня дети!" - написал Бутусов.
Напомним, в грузинский город Батуми второй раз за последние дни прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками.