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Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

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Правоохранители заблокировали очередную коррупционную схему уклонения от призыва с участием служащего ТЦК во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

Установлено, что во Львовской области инструктор одного из районных центров комплектования и социальной поддержки за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. За 2000 долларов он способствовал в решении вопроса о возобновлении ранее утраченного военного билета, без физического присутствия военнообязанного во время прохождения ВЛК. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ.

29 июля фигуранта задержали при получении 2000 долларов неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

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В настоящее время задержанному служащему поставлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тысяч гривень.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Черговий вагітний хряк який скора апарасіцца...
  • Володимир Бондаренко df2565cf
    Ще один не поділився?
    Йому тепер "айяяяй" скажуть.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шо апять???
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