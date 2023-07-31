Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожают вражескую технику на Бердянском направлении. ВИДЕО
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Бойцы Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили вражеский танк на Бердянском направлении с помощью дрона-камикадзе "Дикі Шершні", который был профинансирован благодаря сообществу Цензор.НЕТ.
Видео работы дрона опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На видео дрон работает в тылу врага в 10 километрах от оператора. Этого удалось достичь благодаря вашим инвестициям, за которые были приобретены улучшенные средства связи на звене "оператор-дрон", - сказал Бутусов.
"Дикі Шершні" - проект Цензор.НЕТ и БФ "Свобода Украины". Проинвестировать создание очередной партии FPV-дронов можно по реквизитам:
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