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Маленький мальчик тянется к портрету своего погибшего отца на Аллее Героев в Хмельницком. ВИДЕО

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Сын погибшего украинского воина Алексея Янина узнал своего отца на Аллее Героев в Хмельницком и прильнул к портрету.

Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сердце разрывается от этих кадров, снятых в Хмельницком... Это тяжелая цена, которую лучшие сыновья Украины каждый день платят в борьбе с врагом. Алексей Янин погиб в боях за Мариуполь 7 апреля 2022 года. Чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу ("муай-тай"), военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии. У спортсмена и воина остались жена и сын", - пишет в комментарии к записи Бутусов.

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Топ комментарии

  • shokolad
    це *******!! ((((((((((((((((( хочеться вити..
  • Василь Казімко
    Будьте прокляті фашистські виродкі. !Московія--це дика орда, яка приносить біль і горе всім в світі.
  • Redcar Ukraine
    Бо, як показує практика, пам'ять у наріду коротка (особливо коли трагедія не торкнулась кожного особисто). Тому це треба показувати.
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