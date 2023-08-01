Боец ВСУ осваивает американский танк Abrams: "Скоро будем в Украине". ВИДЕО

Украинские военные показали обучение на американском танке M1 Abrams, который передают Соединенные Штаты. Украинская армия получит 31 танк в версии M1A1 FEP, которая по своим возможностям не хуже M1A2 SEPv2, созданной в 2010-х годах.

Видео учений на технике опубликовал один из военных ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время военные проходят обучение на американской технике. В частности, на видео показаны кадры изнутри танка от механика-водителя.

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Напомним, 18 июля появилась информация о том, что около 200 украинских военных в скором времени закончат обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

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