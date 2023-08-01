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Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. ФОТО

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Защищая Украину, погибла сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко 01

С начала 2021 года Юлия работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.

С первых месяцев полномасштабного вторжения девушка присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. "Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Героям Слава !
  • Денис Коновалов 0511b81c
    Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
  • володимир омельянов
    На жаль гинуть найкращі ,тоді як в рашистів біосмітя.. Слава Героям !
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