Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. ФОТО

Защищая Украину, погибла сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

С начала 2021 года Юлия работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.

С первых месяцев полномасштабного вторжения девушка присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. "Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", - говорится в сообщении.

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