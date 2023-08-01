Мужчина хотел бежать за границу в Словакию, пограничники обнаружили нарушителя с дрона. ВИДЕО

Госпограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел незаконно бежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось меньше километра.