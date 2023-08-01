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Мужчина хотел бежать за границу в Словакию, пограничники обнаружили нарушителя с дрона. ВИДЕО

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Госпограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел незаконно бежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось меньше километра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Беспилотник пограничников зафиксировал передвижение неизвестного в направлении границы. Военнослужащие ГПСУ расценили его как потенциального нарушителя, поэтому отреагировали мгновенно. Пограничный патруль задержал гражданина Украины, когда ему оставалось 900 метров до госграницы", - сообщили пограничники.

Теперь мужчину ожидает наказание.

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Топ комментарии

  • Семен Непийпиво
    Ага! Попався жаднюга! Вирішив, що самий розумний і зможе безоплатно покинути Україну?! Нічого, йому швидко пояснять, який він Борг перед Батьківщиною, а точніше йогу суму і валюту оплати.
  • Шура Семенец da04bec8
    Это те дроны, на которые вы собираете через телемарафон "На дрони для прикордонників"

    Дролы на мукачевский фронт...
  • Roma Sul
    Немає дронів на фронті,ні не чули.Невистачає людей на фронті,ні не чули.Ми вже в Північній Кореї,ні не віримо.
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