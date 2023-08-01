Мужчина хотел бежать за границу в Словакию, пограничники обнаружили нарушителя с дрона. ВИДЕО
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Госпограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел незаконно бежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось меньше километра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Беспилотник пограничников зафиксировал передвижение неизвестного в направлении границы. Военнослужащие ГПСУ расценили его как потенциального нарушителя, поэтому отреагировали мгновенно. Пограничный патруль задержал гражданина Украины, когда ему оставалось 900 метров до госграницы", - сообщили пограничники.
Теперь мужчину ожидает наказание.