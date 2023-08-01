Россиянка просит помощи у Путина: "Моему сыну было 20 лет! Его выбросили и он где-то сгнил?". ВИДЕО
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Мать погибшего российского военного записала видеообращение к Путину: женщина просит помощи у президента России и жалуется, что ей не отдают тело сына. В то же время, захватническую войну женщина не осуждает.
Видеообращение женщины к Путину опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Моему сыну всего 20 лет. Поступила информация, что он погиб. Забрать - забрали, а вернуть-то - не вернули. Это что, котенок какой-то, которого раздавила машина, его выбросили и он где-то сгнил?", - возмущается россиянка.