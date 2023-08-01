Россиянка просит помощи у Путина: "Моему сыну было 20 лет! Его выбросили и он где-то сгнил?". ВИДЕО

Мать погибшего российского военного записала видеообращение к Путину: женщина просит помощи у президента России и жалуется, что ей не отдают тело сына. В то же время, захватническую войну женщина не осуждает.