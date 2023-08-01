Благодарю вас, ребята, - Зеленский поименно назвал воинов, отличившихся в защите государства. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения поименно назвал украинских воинов, отличившихся во время обороны государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Хочу сегодня более конкретно, поименно отметить наших воинов по направлениям на Донбассе и на юге нашего государства. Воинов, чья храбрость, чья отвага особенные. История каждого из них – настоящий героизм.

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Солдат Андрей Калкутин, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Солдат Павел Карасев, 28 отдельная механизированная бригада. Солдат Виктор Константюк, 30-я отдельная механизированная бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-я отдельная механизированная бригада.

Старший солдат Андрей Гора, 5-я отдельная штурмовая бригада. Старший солдат Дмитрий Гуменюк, 214 отдельный специальный батальон. Старший солдат Николай Заручевский, 55-я отдельная артиллерийская бригада. Старший солдат Ярослав Илькив, 24-я отдельная механизированная бригада.

Младший сержант Тарас Вознюк, 3-я отдельная штурмовая бригада. Младший сержант Сергей Савчук, 36 отдельная бригада морпехов. Младшие сержанты Николай Пайцан и Михаил Щербан, сержант Игорь Аполитов – все трое из состава 65-й отдельной механизированной бригады. Младший сержант Руслан Кривалец, 110 отдельная механизированная бригада.

Сержант Сергей Дацкив, 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. Сержант Александр Пшеничук, 47 отдельная механизированная бригада. Старший сержант Андрей Самогальский, 22-я отдельная механизированная бригада.

Лейтенант Игорь Литвин, 57 отдельная мотопехотная бригада. Майор Ярослав Волянский, 44-я отдельная артиллерийская бригада.

Я благодарю вас, ребята, за уничтоженных врагов и за спасенных вами побратимов! Я горжусь вашими результатами! Вы – гордость Украины. Слава всем нашим воинам! Слава каждому, кто сражается за Украину, кто помогает нам приближать нашу победу!"

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