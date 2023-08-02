Украинский пилот загружает в пусковую установку М261 переданного Чехией вертолета Ми-24 американскую неуправляемую ракету Hydra 70. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, свидетельствующие об использовании украинскими пилотами американских неуправляемых ракет Hydra 70.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи украинский военный загружает две ракеты в пусковую установку М261, которая интегрирована в боевое оснащение вертолета Ми-24, который был передан ВСУ Чешской республикой.

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Hydra 70 – американская 70-мм неуправляемая авиационная ракета. Производится компанией General Dynamics. НАР "Hydra-70" предназначено для уничтожения техники и живой силы противника. В армии США ракеты Hydra 70 установлены на вертолеты AH-64A Apache и AH-64D Apache Longbow в пусковых установках M261 с 19-пусковыми трубами и на OH-58D Kiowa Warrior с 7-трубными пусковыми установками M260.

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