Момент удара по рашистам в пгт Гвардейское оккупированного Крыма: "Еще летит, бл#дь". ВИДЕО
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В сети появилось видео удара по оккупантам в пгт Гвардейское временно оккупированного Крыма. Внимание! На видео нецензурная лексика.
Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По данным СМИ, на окраине этого пгт расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины. Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ по Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.
Напомним, ранее сообщалось, что в пгт Гвардейское в Симферопольском районе прогремел очень мощный взрыв.