Момент удара по рашистам в пгт Гвардейское оккупированного Крыма: "Еще летит, бл#дь". ВИДЕО

В сети появилось видео удара по оккупантам в пгт Гвардейское временно оккупированного Крыма. Внимание! На видео нецензурная лексика.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По данным СМИ, на окраине этого пгт расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины. Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ по Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт Гвардейское в Симферопольском районе прогремел очень мощный взрыв.

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