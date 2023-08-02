"Лови подачу": "Жовта стрічка" запускает на оккупированных территориях новую акцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Движение сопротивления "Жовта стрічка" призывает украинцев на оккупированных территориях подписывать теннисные мячики и шарики для пинг-понга патриотическими лозунгами и распространять в городах.
Об этом сообщили участники движения, передает Цензор.НЕТ.
"Присоединиться к акции очень просто. Вот инструкция:
- возьми теннисные шарики любого цвета;
- подпиши их патриотическими изречениями;
- распространяй шарики по улицам твоего оккупированного города;
- фиксируй по возможности и отправляй нам результаты в чат-бот "Разом" или напрямую координатору @yellowribbonua", - говорится в сообщении.
В "Жовтій стрічці" отметили, что россияне надеются: люди на оккупированных территориях смирятся и опустят руки. На самом же деле украинцы не хотят жить под игом россиян.
Первыми участие в акции приняли активисты из Феодосии. Шарики с патриотическими надписями там можно увидеть возле дома офицеров, вблизи редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в парке Юбилейном.