"Лови подачу": "Жовта стрічка" запускает на оккупированных территориях новую акцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение сопротивления "Жовта стрічка" призывает украинцев на оккупированных территориях подписывать теннисные мячики и шарики для пинг-понга патриотическими лозунгами и распространять в городах.

Об этом сообщили участники движения, передает Цензор.НЕТ.

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"Присоединиться к акции очень просто. Вот инструкция:

возьми теннисные шарики любого цвета;

подпиши их патриотическими изречениями;

распространяй шарики по улицам твоего оккупированного города;

фиксируй по возможности и отправляй нам результаты в чат-бот "Разом" или напрямую координатору @yellowribbonua", - говорится в сообщении.

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В "Жовтій стрічці" отметили, что россияне надеются: люди на оккупированных территориях смирятся и опустят руки. На самом же деле украинцы не хотят жить под игом россиян.

Первыми участие в акции приняли активисты из Феодосии. Шарики с патриотическими надписями там можно увидеть возле дома офицеров, вблизи редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в парке Юбилейном.

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