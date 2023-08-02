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"Лови подачу": "Жовта стрічка" запускает на оккупированных территориях новую акцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Движение сопротивления "Жовта стрічка" призывает украинцев на оккупированных территориях подписывать теннисные мячики и шарики для пинг-понга патриотическими лозунгами и распространять в городах.

Об этом сообщили участники движения, передает Цензор.НЕТ.

"Присоединиться к акции очень просто. Вот инструкция:

  • возьми теннисные шарики любого цвета;
  • подпиши их патриотическими изречениями;
  • распространяй шарики по улицам твоего оккупированного города;
  • фиксируй по возможности и отправляй нам результаты в чат-бот "Разом" или напрямую координатору @yellowribbonua", - говорится в сообщении.

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Лови подачу: Жовта стрічка запускает на оккупированных территориях новую акцию 01

В "Жовтій стрічці" отметили, что россияне надеются: люди на оккупированных территориях смирятся и опустят руки. На самом же деле украинцы не хотят жить под игом россиян.

Первыми участие в акции приняли активисты из Феодосии. Шарики с патриотическими надписями там можно увидеть возле дома офицеров, вблизи редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в парке Юбилейном.

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Лови подачу: Жовта стрічка запускает на оккупированных территориях новую акцию 02
Лови подачу: Жовта стрічка запускает на оккупированных территориях новую акцию 03

Топ комментарии

  • Дивлюсь Глибше
    ЧАТ БОТ.серьёзно ? А где гарантия ,что это не выявление проукраинских людей в оккупации? Это первое и второе, засилие агентов фсб в сбу ,ну думайТЕ хоть ,раз мозгов своих нет не о себе ,а о близких своих.
  • Светлана Круп
    А ми ще ржали над фонариками навальністів, які зливали протести, та засвічували активістів для ФСБ. А тут де факто перепис патріотичного населення онлайн.
  • Робин Бобин e380c9bc
    Так и есть, ФСБ пытается засветить проукраинских граждан.

    Намного разумнее не попадаться на глупостях а копить нужные ресурсы и планы на случай дня Х когда помощь реально может понадобиться, например когда артиллерия станет достреливать до вашего расположения можно уже иметь чистую незасвеченную мобилку и план куда передать координаты. Все это можно и нужно готовить и обдумывать очень заранее, думая о безопасности, а не так как тут предлагается - угарнуть и слиться ни за что.
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