Сбежавший в Тбилиси россиянин жалуется на негостеприимность грузин: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВИДЕО
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Сбежавший от мобилизации в Тбилиси россиянин жалуется на негостеприимность грузин и угрожает им.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи беженец из РФ рассказывает об агрессивности грузин, заявляет, что граждан России в Грузии очень много и угрожает, что "мы все здесь расшатаем и грузинам будет п#зда".
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