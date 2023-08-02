Сбежавший в Тбилиси россиянин жалуется на негостеприимность грузин: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВИДЕО

Сбежавший от мобилизации в Тбилиси россиянин жалуется на негостеприимность грузин и угрожает им.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи беженец из РФ рассказывает об агрессивности грузин, заявляет, что граждан России в Грузии очень много и угрожает, что "мы все здесь расшатаем и грузинам будет п#зда".

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: "Русские - нацисты", - "Что-что? Повторите еще раз!" - разговор узбечки и россиянки в вагоне метрополитена. ВIДЕО