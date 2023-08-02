НАБУ завершило расследование по преступной группе, укравшей у одесситов 689 млн грн. Среди фигурантов – мэр Труханов. ВИДЕО
Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Следователи установили, что участники группы разработали механизм завладения средствами местного бюджета и землей территориального общества, которое хотели передать под застройку.
По их данным, за 2016-2019 гг. община Одессы потеряла из-за действий группы по меньшей мере 6 земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн. Землю под застройку вне конкурса передавали заранее определенным компаниям. А деньги шли не громаде, а преступной организации, которая обеспечивала принятие решения об аренде земли в Одесском горсовете.
Преступная организация соблюдала правила конспирации. Новых членов вербовали с применением полиграфа. Общались через средства защищенной связи, а встречи проводили в помещениях с усиленными мерами безопасности.
С привлеченными к "схеме" чиновниками и стражами порядка расплачивались деньгами и квартирами в новостройках.
Среди подозреваемых - мэр Одессы, его бывший заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица.