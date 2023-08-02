Тела ликвидированных российских оккупантов на захваченной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области. ВИДЕО

Украинский воин из 225-й бригады теробороны снял тела ликвидированных российских оккупантов на отвоеванной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области.

Запись, сделанную теробороновцем, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сушеный фраер", "Штирлиц" и другие "освободители" из банды "Вонючий ветер". Продолжилась экскурсия освобожденными позициями в районе села Орехово-Василовка Донецкой области от бойца 225 ОБТрО с позывным "Ламбада". Такого количества уничтоженных оккупантов на квадратный метр вы еще, видимо, не видели", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Раненый оккупант жалуется на условия службы вблизи Кременной:"Разъ#бало - п#здец! Я не поеду больше сюда". ВIДЕО