Тела ликвидированных российских оккупантов на захваченной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области. ВИДЕО
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Украинский воин из 225-й бригады теробороны снял тела ликвидированных российских оккупантов на отвоеванной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области.
Запись, сделанную теробороновцем, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сушеный фраер", "Штирлиц" и другие "освободители" из банды "Вонючий ветер". Продолжилась экскурсия освобожденными позициями в районе села Орехово-Василовка Донецкой области от бойца 225 ОБТрО с позывным "Ламбада". Такого количества уничтоженных оккупантов на квадратный метр вы еще, видимо, не видели", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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