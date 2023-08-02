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Тела ликвидированных российских оккупантов на захваченной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области. ВИДЕО

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Украинский воин из 225-й бригады теробороны снял тела ликвидированных российских оккупантов на отвоеванной позиции вблизи села Орехово-Василовка Донецкой области.

Запись, сделанную теробороновцем, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сушеный фраер", "Штирлиц" и другие "освободители" из банды "Вонючий ветер". Продолжилась экскурсия освобожденными позициями в районе села Орехово-Василовка Донецкой области от бойца 225 ОБТрО с позывным "Ламбада". Такого количества уничтоженных оккупантов на квадратный метр вы еще, видимо, не видели", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Баритон Саша
    Залюбки дивився б такі відео кожного дня. "Ламбада" - продовжуй радувать Українців. Навіть, матюки смачні!
  • Белла Богун 47d4cda8
    І це все кацапське м'ясо гниє, воняє і отруює святу українську землю!
  • Харьков Сумской
    Ох, і накосила арта смачно кацапів. Там КАМАЗ треба, щоб їх вивезти.
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