Раненый оккупант жалуется на условия службы вблизи Кременной:"Разъ#бало - п#здец! Я не поеду больше сюда". ВИДЕО

Раненый российский оккупант, которому удалось выжить в бою у Кременной на Луганщине, уверяет, что больше никогда не вернется в Украину.

На записи, опубликованной главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым на своей странице в соцсети, раненый захватчик лежит на носилках и жалуется на ситуацию в которой оказался.

"Прямое включение с российских позиций вблизи Кременной. Раненый маргинал жалостливо скулит и обещает больше никогда не возвращаться, хотя счастливый билет назад, домой, он тоже пока не выиграл", - пишет Бутусов в комментарии.

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