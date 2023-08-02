Новости Видео • Война

Раненый оккупант жалуется на условия службы вблизи Кременной:"Разъ#бало - п#здец! Я не поеду больше сюда". ВИДЕО

10 67730
Раненый российский оккупант, которому удалось выжить в бою у Кременной на Луганщине, уверяет, что больше никогда не вернется в Украину.

На записи, опубликованной главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым на своей странице в соцсети, раненый захватчик лежит на носилках и жалуется на ситуацию в которой оказался.

"Прямое включение с российских позиций вблизи Кременной. Раненый маргинал жалостливо скулит и обещает больше никогда не возвращаться, хотя счастливый билет назад, домой, он тоже пока не выиграл", - пишет Бутусов в комментарии.

Внимание! Ненормативная лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих російських окупантів на захопленій позиції поблизу села Оріхово-Василівка на Донеччині. ВIДЕО

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Я не поеду больше сюда" - ти спочатку виїдь звідси живим
  • Семен Непийпиво
    Якщо він все ще може скаржитись, то значить разъ#бало недостатньо. Бажаю йому додаткової української "гостинності" на голову.
  • dar ddd55bf6
    "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. "

    ( Иван Тургенев )
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости