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Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции бьют стульями россиянина: "No problem, бл#дь!". ВИДЕО

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Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции стульями избили россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсети.

"Рашиста избили стульями в пятизвездочном турецком отеле. Сотрудники гостиницы отмудохали русака, когда тот полез в драку. В местной больнице ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове, помазали мазями и сделали укол. Свои пять звезд гостиница получила заслуженно", – пишет в комментарии автор публикации.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Курортним готелям Європи треба вводити номінацію спеціально для кацапів:

    "П'ять звіздюлєй" 😂😂😂
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Співробітникам п'ятизіркового готелю в Туреччині - респект!
  • Fjall_Raven
    "12 стульев" по турецькі )))
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