Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции бьют стульями россиянина: "No problem, бл#дь!". ВИДЕО
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Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции стульями избили россиянина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсети.
"Рашиста избили стульями в пятизвездочном турецком отеле. Сотрудники гостиницы отмудохали русака, когда тот полез в драку. В местной больнице ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове, помазали мазями и сделали укол. Свои пять звезд гостиница получила заслуженно", – пишет в комментарии автор публикации.