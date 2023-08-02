Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции бьют стульями россиянина: "No problem, бл#дь!". ВИДЕО

Сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции стульями избили россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсети.

"Рашиста избили стульями в пятизвездочном турецком отеле. Сотрудники гостиницы отмудохали русака, когда тот полез в драку. В местной больнице ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове, помазали мазями и сделали укол. Свои пять звезд гостиница получила заслуженно", – пишет в комментарии автор публикации.

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