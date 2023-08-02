Россияне пытались украсть из турецкого отеля 35 килограммов еды: "Это гостинцы, в поезд сесть и поесть". ВИДЕО
Соответствующее видео с курьезным событием было распространено в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как сотрудники гостиницы изымали все, что россияне принесли в номер за время отпуска. Судя по ролику, они каждый день во время каждого приема пищи в ресторане выносили оттуда сливочное масло, пакетики с чаем и сладости, банки с газированными напитками, предназначенные для употребления только на месте. В свертках было масло, соль, сахар, кофе и другие продукты.
Когда это намерение было разоблачено, одна из россиянок начала оправдываться и просила оставить еду, ведь они просто хотели съесть ее в поезде: "Это гостинцы. Да это мы вам оставили. Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в путь поесть".