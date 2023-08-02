Россияне пытались украсть из турецкого отеля 35 килограммов еды: "Это гостинцы, в поезд сесть и поесть". ВИДЕО

В курортном городе Анталия в Турции российские туристы пытались украсть из гостиницы 35 килограммов пищи. Россиян поймали с поличным работники места отдыха. Сотрудники отеля были шокированы наглостью граждан России и их оправданиями.

Соответствующее видео с курьезным событием было распространено в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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На кадрах видно, как сотрудники гостиницы изымали все, что россияне принесли в номер за время отпуска. Судя по ролику, они каждый день во время каждого приема пищи в ресторане выносили оттуда сливочное масло, пакетики с чаем и сладости, банки с газированными напитками, предназначенные для употребления только на месте. В свертках было масло, соль, сахар, кофе и другие продукты.

Когда это намерение было разоблачено, одна из россиянок начала оправдываться и просила оставить еду, ведь они просто хотели съесть ее в поезде: "Это гостинцы. Да это мы вам оставили. Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в путь поесть".

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