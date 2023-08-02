Боевая работа украинского экипажа чешской РСЗО RM-70 Vampire на линии столкновения. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы на линии столкновения экипажа РСЗО RM-70 Vampire из 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины рассказывают о своей службе, показывают подготовку установки к работе и запуск реактивных зарядов по позициям оккупантов.

"Экипажи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко 24/7 работают на линии столкновения. Ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и посредством переносного устройства из ближайшего укрытия", - говорится в комментарии к видео.

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