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Боевая работа украинского экипажа чешской РСЗО RM-70 Vampire на линии столкновения. ВИДЕО

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы на линии столкновения экипажа РСЗО RM-70 Vampire из 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины рассказывают о своей службе, показывают подготовку установки к работе и запуск реактивных зарядов по позициям оккупантов.

"Экипажи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко 24/7 работают на линии столкновения. Ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и посредством переносного устройства из ближайшего укрытия", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Виктор Бороветский
    Бережи вас Господь,хлопці!
  • Галина Боброва a5494c7d
    Говорят - украинские женщины лучшие
    Так и украинские мужчины тоже
    Кто- нибудь сегодня в этом сомневается?
    Я - нет
  • Анатолий К 65c6a92d
    Чешський "Вампір" добре попив сатанінської кровушки і терористів з Цапії. Молодці хлопці, лупіть ту нечисть, що прилізла на нашу землю. Навіть чехи, які під парасолькою НАТО і далееко від Засрахи мають таку і іншу техніку та зброю, а наш нарід вибрав бригадира асфальної дороги і той всі наші гроші витратив на асфальтоукладчики і російсько-білоруський бітум.
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