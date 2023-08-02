Пограничники сбили два вражеских дрона, которые ночью атаковали Украину. ВИДЕО

Во время ночной вражеской атаки 2 августа пограничники сбили два иранских дрона-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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"Враг планировал ударить по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья. По команде "к бою" огневые группы заняли позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, и пограничникам удалось уничтожить два дрона", - говорится в сообщении под роликом.

Напомним, российские войска сегодня ночью с помощью дронов-камикадзе атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе и Славянске. В результате вражеской атаки повреждена портовая инфраструктура.

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