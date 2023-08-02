Спецназовцы СБУ уничтожили российской техники более чем на 1 миллиард долларов. ВИДЕО

Только одно из подразделений Центра спецопераций "А" СБУ уничтожило российской техники более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил Олег Емец – командир спецподразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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В общей сложности на счету спецназовцев этого подразделения СБУ около 5% всех российских танков, ликвидированных украинскими войсками с начала войны. То есть каждый 20-й сожженный в Украине танк – это дело рук спецподразделения СБУ.

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