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Спецназовцы СБУ уничтожили российской техники более чем на 1 миллиард долларов. ВИДЕО

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Только одно из подразделений Центра спецопераций "А" СБУ уничтожило российской техники более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил Олег Емец – командир спецподразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности на счету спецназовцев этого подразделения СБУ около 5% всех российских танков, ликвидированных украинскими войсками с начала войны. То есть каждый 20-й сожженный в Украине танк – это дело рук спецподразделения СБУ.

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Резніков насрав ЗСУ на порядок більше. Якщо б лише його ліквідували, корисний ефект був би у десятеро сильніший.
  • Алекс Скела
    Як помірковані громадяни, ми з розумінням і терпляче чекаємо й на інші критерії оцінки ходу війни.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    а скільки лярдів баксів можна було би використати для озброєння ЗСУ..як би не асваль .для коліс рашистської окупаційної машини...?
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