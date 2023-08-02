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Во время контрнаступления операторы дрона атаковали БМП оккупантов вместе с экипажем. ВИДЕО

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Бойцы Вооруженных сил Украины во время контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале роты ударных дронов PERUN GROUP, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении к видео говорилось, что "после неудачного штурма орки застряли в БМП". В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо на технику. Беспилотник ее успешно атаковал, после чего БМП взорвалась и загорелась.

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Топ комментарии

  • Олег Кікта b5be366d
    Здох окупант і добре.
  • Галина Боброва a5494c7d
    Офигенно!
    Наши бойцы превратились в таких профи!!!!
    Оторваться невозможно....
    Слава ЗСУ!
  • Only
    Класно працюють весільні дрони від Курочки Рябої?

    Чи ж то не від неї, а, як завжди, від волонтерів?

    Таке враження, що у нас держава взагалі забила болт на все, де не можно по-легкому сп#зд#ти!
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