Во время контрнаступления операторы дрона атаковали БМП оккупантов вместе с экипажем. ВИДЕО

Бойцы Вооруженных сил Украины во время контрнаступления уничтожили боевую машину пехоты, в которой ехали российские военные.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале роты ударных дронов PERUN GROUP, передает Цензор.НЕТ.

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В сообщении к видео говорилось, что "после неудачного штурма орки застряли в БМП". В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо на технику. Беспилотник ее успешно атаковал, после чего БМП взорвалась и загорелась.

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